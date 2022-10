Business news: Tunisia-Italia, assegnati a Tabarka gli Italian Business Oscar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolti sabato 15 ottobre nella località di Tabarka, nella Tunisia nord-occidentale, gli Italian Business Oscar, i premi per le imprese che hanno contribuito a rafforzare le relazioni commerciali tra Italia e Tunisia. Durante la cerimonia, alla quale ha partecipato l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, l'oscar per la "Migliore grande impresa" è andato a Effemme Biserta, specializzata nella fabbricazione di dispositivi medici e di dialisi. Quello per la "Migliore piccola e media impresa" è andato alla Compagnie manufacture italienne, azienda tessile attiva nel settore di mantelli, giacchette, giacche e cappotti. Il premio per il "Miglior investimento consolidato" è stato assegnato a Tunicotex, gruppo attivo nella maglieria, e quello per il "Migliore nuovo investimento" al Gruppo manifatture italiane, che produce calzature di alto livello. L'oscar "per la resilienza" è andato a Salotti Italia, attivo nell’arredamento, mentre il Premio d'onore per la “Responsabilità sociale d'impresa” è stato assegnato alla Chiesi Farmaceutica, azienda italiana fautrice di una lodevole iniziativa di solidarietà per fornire cure a vita a due bambini affetti da una rara malattia per un costo annuale di circa 1 milione di euro a bimbo. Infine, il Premio d'onore come "Miglior partner tunisino" è andato alla Société Bouzguenda Freres, del gruppo Polina, attiva nelle costruzioni e lavori pubblici. "Gli Italian Business Oscar nascono nel 2017, con l’obiettivo di ricompensare e premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e al contempo per valorizzare il partenariato tunisino-italiano”, dichiara a “Nova” Denise Salustri, segretario generale della Camera di commercio e dell’industria tunisino-italiana (Ctici), co-organizzatrice dell’evento insieme all’ambasciata d’Italia. “E’ un evento che è cresciuto negli anni e che attira sempre più l'attenzione del tessuto economico italiano. Quest’anno abbiamo avuto 200 partecipanti e circa 90 aziende rappresentate”, ha aggiunto Salustri. L’edizione di Italian Business Oscar, peraltro, coincide quest’anno con un risultato storico dell’Italia, diventata il primo partner commerciale della Tunisia nel periodo gennaio-giugno 2022: non era mai successo dall’indipendenza del Paese nordafricano del 1956. Gli scambi commerciali tra Italia e Tunisia sono ammontati a 10,782 miliardi di dinari tunisini (3,43 miliardi di euro) nel periodo gennaio-giugno, in crescita del 27,24 per cento rispetto agli 8,474 miliardi di dinari tunisini (2,69 miliardi di euro) dello stesso periodo del 2021. “Questo è il risultato di un’azione in profondità fatta dagli attori del sistema Italia per incrementare gli scambi tra i due Paesi, sia nell’export che nell’import. Siamo anche il secondo investitore straniero sia in termini di valore che di imprese, con 910 aziende presenti in Tunisia per oltre 70 mila posti di lavoro”, ha concluso Salustri. Citato in un comunicato, il presidente di Ctici, Mourad Fradi, ha dichiarato: "Contiamo circa 400 iscritti provenienti dal mondo dell’industria e dei servizi. La nostra è una camera di commercio tra le più importanti in Tunisia, e crediamo che giochi un ruolo importante per il suo impegno con privati e istituzioni e nel facilitare il lavoro delle imprese. Quando si pensa all’Italia, alcuni credono che il business si leghi quasi esclusivamente ai settori del cibo e della moda. Non è così: l’imprenditoria italiana, qui, è motore di una grande plusvalenza, ci sono più di 860 imprese italiane che hanno una presenza in Tunisia e che, oggi, offrono circa 70mila posti di lavoro diretti e altri indiretti in parecchi settori merceologici". "Certamente il prezzo dell’energia, qui, è diverso rispetto all’Europa ma anche in Tunisia è destinato ad aumentare. Pertanto, chi viene in Tunisia lo fa soprattutto per altro: qui l’impresa trova infrastrutture e manodopera. Ci sono decine di migliaia di giovani ingegneri pronti a entrare nel mondo del lavoro e i l’impegno economico, per un imprenditore, è minore rispetto a tutti gli altri Paesi del Mediterraneo", ha aggiunto Fradi. (Tut)