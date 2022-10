Business news: oggi in Egitto riunione ministeriale del Forum Paesi esportatori di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale egiziana, Il Cairo, ospita in questi giorni la 24esima riunione ministeriale del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf). Avviato il 23 ottobre e prevista fino al 25 l’incontro verrà presieduto dal ministro del Petrolio Tarek el Molla, e vedrà la partecipazione dei ministri del Petrolio e dell’Energia di 11 Stati membri e di otto Paesi in qualità di osservatori. Tra i partecipanti vi sarà, inoltre, il Segretario generale del Forum, Mohamed Hamel. El Molla, il cui Paese presiede per quest’anno il Consiglio dei ministri del Forum, ha espresso la volontà dell’Egitto di “stabilire un dialogo globale costruttivo tra gli Stati membri”, i quali sono chiamati a concentrarsi sul ruolo rilevante che il gas naturale avrà in futuro in quanto si tratta di uno dei “combustibili fossili più puliti e una fonte di energia disponibile ad un costo adeguato". Il Forum dei Paesi esportatori di gas è stato istituito nel 2001. Nel 2008 il Forum si è trasformato in un'organizzazione intergovernativa con sede a Doha, in Qatar. I Paesi membri permanenti del Gefc sono Algeria, Bolivia, Egitto, Guinea Equatoriale, Iran, Libia, Nigeria, Qatar, Russia, Trinidad e Tobago e Venezuela. Angola, Azerbaigian, Iraq, Malesia, Mozambico, Norvegia, Perù ed Emirati Arabi Uniti partecipano, invece, in qualità di osservatori. Insieme, questi Paesi ospitano circa il 72 per cento delle riserve mondiali accertate di gas naturale ed esportano il 55 per cento del gas mondiale tramite gasdotti e il 50 di gas liquefatto. (Cae)