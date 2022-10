Business news: Taiwan, discussi con Usa accordi hi-tech per 940 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Economia di Taiwan, Wang Mei-hua, ha discusso accordi dal valore di 940 milioni di dollari con quattro importanti società tecnologiche della Silicon Valley, in California. È quanto si legge in una nota del dicastero, in cui si precisa che la ministra si è recata negli Stati Uniti per trattare questioni geopolitiche e “preoccupazioni” relative alla catena d’approvvigionamento globale dei semiconduttori. Il 14 ottobre Wang ha tenuto colloqui con la dirigenza di Nvidia, Cisco Systems, Applied Materials e Synopsys, le quali hanno mostrato “grande interesse” alla stipula di un accordo con Taiwan, si legge nella dichiarazione del dicastero. La visita potrebbe fruttare a Taipei oltre 940 milioni di dollari in ordini e investimenti in ricerca e sviluppo, precisa la nota. (Cip)