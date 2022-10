Business news: Corea del Sud-Paesi Bassi, accordo su investimenti congiunti in semiconduttori e rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Paesi Bassi hanno concordato il 18 ottobre di aumentare gli investimenti congiunti e la cooperazione nei semiconduttori e in settori industriali avanzati come l'idrogeno e l'energia nucleare. Lo ha annunciato tramite una nota il ministero dell'Industria sudcoreano, a margine di un incontro a Seul tra il viceministro sudcoreano del Commercio, Jeong Dae-jin, e Hanneke Schuiling, viceministra olandese per le Relazioni economiche. Secondo la nota, Jeong ha promesso che "il governo sudcoreano offrirà maggiori incentivi per gli investimenti in settori industriali strategici come i semiconduttori, e ha chiesto che la Corea del Sud venga considerata come prima candidata per ulteriori investimenti". (Git)