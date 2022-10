Business news: “Channel News Asia”, Cina convoca riunioni d’emergenza dopo restrizioni chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Industria e della tecnologia dell’informazione della Cina ha convocato una serie di riunioni d’emergenza con le multinazionali operanti nel comparto dei semiconduttori per valutare l’impatto delle nuove restrizioni statunitensi nel settore. Lo scrive “Channel News Asia”, secondo cui gli incontri si sarebbero svolti nell’ultima settimana con la partecipazione della dirigenza di Yangtze Memory Technologies Company e l'azienda specialista di supercomputer Dawning Information Industry Company. Questo mese l'amministrazione Biden ha approvato una vasta serie di controlli sulle esportazioni tesi a limitare la fornitura di microchip e materiali utili alla loro produzione alla Cina. Il provvedimento punta a rallentare lo sviluppo dei programmi militari di Pechino, dal momento che la capacità di elaborazione dei dati derivante dal supercomputing consente di testare armi nucleari tramite simulazioni, guidare missili ipersonici e far funzionare i sistemi necessari per controllare i dissidenti e le minoranze etniche e religiose nel Paese. (Cip)