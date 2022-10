Business news: microchip, Ymtc nega consultazioni con ministero Industria Cina dopo restrizioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di microchip Yangtze Memory Technologies Company (Ymtc) ha negato di essere stato coinvolto in riunioni d’emergenza indette dal ministero dell’Industria della Cina per valutare l’impatto delle restrizioni statunitensi nel comparto dei semiconduttori. La multinazionale ha definito le indiscrezioni in proposito "false e sinistre", paventando danni per la sua immagine aziendale e “conseguenze negative” per l’industria dei semiconduttori nel Paese e all'estero. Stando a quanto riferito da “Channel News Asia”, gli incontri a porte chiuse indetti dal ministero dell’Industria si sarebbero tenuti nell’ultima settimana con la partecipazione della dirigenza di Yangtze Memory Technologies Company e l'azienda specialista di supercomputer Dawning Information Industry Company. (Cip)