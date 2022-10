Business news: India, 451 documenti firmati a DefExpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 451 i documenti firmati a Gandhinagar, nello Stato indiano del Gujarat, dove è in corso (18-22 ottobre) il salone DefExpo: 345 protocolli d’intesa, 42 annunci, 46 lanci di prodotti e 18 trasferimenti di tecnologia. Lo rende noto un comunicato del ministero della Difesa dell’India dopo una cerimonia svoltasi nella fiera per ufficializzare gli accordi. Il ministro della Difesa indiano, Raksha Mantri, ha espresso grande soddisfazione, definendo la dodicesima edizione della manifestazione “l’inizio di una nuova era di fiducia in se stessi” e ringraziando i ministri e gli alti funzionari arrivati da molti Paesi e i leader aziendali intervenuti. Singh ha avuto anche una serie di colloqui a margine incontrando gli omologhi del Madagascar (Rakotonirina Leon Jean Richard), del Mozambico (Cristovao Artur Chume), della Mongolia (Saikhanbayar Gursed) e del Suriname (Krishnakoemarie Mathoera). (Inn)