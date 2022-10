Business news: francese TotalEnergies interessata al progetto algerino di energia rinnovabile Solar 1000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica francese TotalEnergies ha espresso interesse a investire nel progetto Solar 1000 in Algeria, che dovrebbe essere messo in opera a breve. Lo ha reso noto il responsabile delle energie rinnovabili della società francese, Abdelkarim Dziri, confermando l'interesse della società per i progetti annunciati dall'Algeria nel campo delle energie rinnovabili, in particolare "Solar 1000", nell'ambito del programma relativo alla produzione di 15 gigawatt di 2035. In una dichiarazione alla piattaforma specializzata "Attaqa", Dziri ha affermato che molti operatori economici e aziende specializzate nel campo delle energie rinnovabili, in particolare dell'energia solare, stanno partecipando alla gara indetta dall'Algeria, per produrre 1.000 megawatt all'anno in cinque governatorati nel sud del Paese. Dziri ha spiegato che le aziende vincitrici saranno partner della società governativa di energie rinnovabili "Shams" nel completamento di questo progetto. Il funzionario ha sottolineato che la partecipazione al progetto Solar 1000 è di interesse per TotalEnergies, considerato l’importante portafoglio in energie rinnovabili della società, tra cui il solare e la generazione di energia eolica onshore o offshore. (Ala)