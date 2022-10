Business news: Egitto, ministero Finanze annuncia accordo con Fmi su riforme economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze egiziano ha annunciato il raggiungimento di un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) relativo ad un programma di riforme economiche sostenuto dall’organizzazione internazionale. È quanto emerso in una nota diramata al termine degli incontri tecnici avvenuti in questi giorni a Washington tra la delegazione egiziana, guidata dal ministro delle Finanze, Mohamed Maait, e dal governatore della Banca centrale, Hassan Abdalla, e i funzionari dello Fmi. Secondo la dichiarazione, “c'è un completo accordo sulle politiche e sulle riforme economiche e strutturali del nuovo programma dell'Egitto sostenuto dallo Fmi”. Secondo quanto afferma il ministero delle Finanze, il programma di riforma ha tre assi principali: politica fiscale, politica monetaria e riforme strutturali dell'economia. Per quanto riguarda le riforme e le misure relative alle politiche finanziarie e fiscali, “il governo mira a proseguire gli sforzi di disciplina fiscale mantenendo un avanzo primario annuo nel bilancio pubblico e adoperandosi per riportare la traiettoria dell'indebitamento pubblico al prodotto interno in calo a livelli inferiori all'80 per cento del Pil a medio termine”, oltre a “diversificare le fonti di finanziamento, migliorare l'efficienza delle entrate e della spesa nel bilancio pubblico, lavorare per aumentare la spesa per lo sviluppo umano e continuare ad espandere i programmi di protezione sociale”. Per quanto riguarda la politica monetaria, il ministero delle Finanze precisa che in base al programma di riforma concordato, “proseguiranno rapidamente gli sforzi per controllare i tassi di inflazione e garantire la stabilità dei prezzi nel mercato egiziano”. L’accordo prevede anche il miglioramento dell'efficienza degli strumenti di politica monetaria utilizzati, oltre al mantenimento della solidità del settore bancario e il proseguimento degli sforzi per aumentare l'efficienza del lavoro del mercato dei cambi. Sulle misure strutturali, il governo mira a lavorare per adottare una serie coerente e integrata di azioni con l’obiettivo di aumentare la competitività dell'economia egiziana, migliorare il contesto imprenditoriale, far crescere i tassi di produttività e l’esportazione di beni e servizi, aumentando il ruolo e il contributo del settore privato all’interno dell’economia egiziana. Nella nota, il ministero delle Finanze afferma che l’accordo finale verrà annunciato nel dettaglio al Cairo. (Cae)