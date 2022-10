Business news: Libia, l'Italia si conferma primo partner commerciale nei primi sette mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Italia si conferma il primo partner commerciale della Libia, con un valore che nei primi sette mesi del 2022 ha superato i 6,37 miliardi di euro. Secondo i dati diffusi dall'ufficio dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) di Tripoli, il peso economico dell'Italia in Libia è sempre più rilevante. L'interscambio dall'inizio del 2022 ha registrato un aumento dell'83,68 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, con una quota di mercato del 22,26 per cento, davanti a Cina (2,95 miliardi di euro di interscambio e 10,31 per cento di quota di mercato), Spagna (2,44 miliardi di euro di interscambio e 8,54 per cento di quota di mercato), Grecia (2,39 miliardi di euro e l'8,33 per cento del mercato), Germania (2,37 miliardi di euro di interscambio e l'8,27 per cento della quota di mercato), Turchia (1,94 miliardi di euro e il 6,77 per cento del mercato) e Stati Uniti (1,38 miliardi di euro di interscambio e il 4,81 per cento della quota di mercato).