Turchia: Erdogan propone referendum per regolare utilizzo del velo

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha proposto un referendum sull’uso dell’hijab, il velo islamico nel Paese. In un intervento pronunciato oggi alla riunione delle organizzazioni non governative e dei rappresentanti del terzo settore a Malatya, nell’Anatolia orientale, Erdogan ha risposto alle richieste del leader del principale partito di opposizione Partito repubblicano del popolo (Chp), Kemal Kilicdaroglu, che da tempo propone una legge per garantire alle donne il diritto di portare il velo. "Se avete il coraggio, sottoponiamo questa proposta alla popolazione con un referendum. Lasciamo che sia la nazione a decidere", ha affermato Erdogan. (segue) (Res)