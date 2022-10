Business news: Indonesia, Blibli prepara Ipo da 528 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blibli, società di e-commerce con sede in Indonesia, raccoglierà 8.200 miliardi di rupie (circa 528 milioni di dollari) tramite l'offerta pubblica iniziale in programma il prossimo 7 novembre. Lo scrive "Tech in Asia", ricordando che BliBli sarà il terzo "unicorno" indonesiano a debuttare sulla borsa valori di Giacarta dopo Bukalapak e GoTo Group. La società ha fissato una forbice di prezzo compresa tra 410 e 460 rupie per azione (0,027 - 0,03 dollari), e intende collocare in tutto 17,7 miliardi di azioni, pari al 15 per cento del suo capitale azionario complessivo. L'Ipo dovrebbe quindi fissare il valore di mercato della società a circa 3,5 miliardi di dollari. (Fim)