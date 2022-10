Business news: Cina, le autorità rinviano la pubblicazione del dato sul Pil del terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio nazionale di statistica della Cina ha rinviato a data da destinarsi la pubblicazione dei dati relativi alla crescita economica nazionale nel terzo trimestre dell'anno, inizialmente attesa per il 18 ottobre alle ore 10. Lo si apprende dall'aggiornamento del cronoprogramma delle pubblicazioni dell'ufficio: tutti i dati attesi questa settimana non verranno resi noti, almeno per il momento. Tra questi figurano la crescita del Pil nel terzo trimestre, la produzione industriale nel mese di settembre, la produzione energetica, gli investimenti, le vendite al dettaglio e i prezzi degli immobili. È probabile che il rinvio sia legato all'apertura dei lavori del Congresso del Partito comunista cinese, durante il quale il presidente Xi Jinping cercherà di ottenere un terzo mandato da segretario generale. L'economia cinese ha sofferto un brusco rallentamento negli ultimi mesi, legato soprattutto alla crisi del settore immobiliare e agli effetti della politica di tolleranza zero verso il Covid-19, che ha portato al blocco di intere città e zone industriali anche di recente. Nel periodo aprile-giugno la crescita del Pil cinese è stata di soli 0,4 punti percentuali, il secondo livello più basso dal 1992. (Cip)