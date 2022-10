Business news: Cina, Commissione sviluppo e riforma annuncia ulteriori incentivi a investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina aprirà ulteriormente il proprio mercato e incrementerà gli incentivi agli investimenti esteri nel comparto della manifattura avanzata, dell'alta tecnologia, della conservazione energetica e della protezione ambientale. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), l'ente statale deputato alla pianificazione economica, Zhao Chenxin, durante una conferenza stampa convocata a margine del ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista cinese, in calendario a Pechino dal 16 al 22 ottobre prossimo. L'economia cinese è passata da una "crescita ad alta velocità a uno sviluppo di alta qualità", ha affermato Zhao, secondo cui le politiche a sostegno degli investimenti interesseranno anche le zone meno sviluppate nelle regioni centrali, occidentali e nord-orientali del Paese. Nei primi otto mesi dell'anno, l'afflusso di investimenti diretti esteri (Ide) in Cina è aumentato del 16,4 per cento su base annua a 127,39 miliardi di dollari, con quota del 33,6 per cento in più confluita nelle industrie ad alta tecnologia rispetto al 2021. Nonostante le problematiche emerse nel comparto economico nazionale, Zhao ha espresso fiducia nella sua "solida tenuta" e nel suo "grande potenziale". (Cip)