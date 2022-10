Business news: Kpmg, due amministratori delegati su tre in India si aspettano una recessione entro un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 66 per cento degli amministratori delegati in India si aspetta una recessione entro un anno, ma il 58 per cento pensa che sarà modesta e di breve durata. È quanto emerge da una ricerca della società di consulenza Kpmg (“2022 India Ceo Outlook”), basata su interviste a 125 persone. A motivare l’aspettativa negativa sono diversi fattori: gli effetti perduranti della pandemia di coronavirus, l’aumento dei tassi di interesse, l’inflazione e il rischio reputazionale. Quasi il 90 per cento dei leader aziendali in India prevede che la recessione avrà un’incidenza sugli utili del dieci per cento. La percentuale di amministratori delegati che attendono un peggioramento del quadro economico, tuttavia, è nettamente inferiore rispetto alla media globale, dell’86 per cento. (Inn)