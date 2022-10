Egitto-Italia: presidente Al Sisi si congratula con Meloni, invito a partecipare a Cop27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi si è congratulato con Georgia Meloni per aver assunto la presidenza del Consiglio dei ministri del governo italiano, invitandola a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop-27) che si terrà Sharm el Sheikh, sul Mar Rosso, dal 6 al 18 novembre prossimo. Lo ha riferito ad “Agenzia Nova”, il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, scelto da Al Sisi come ambasciatore d’Egitto in Italia. “Attendo con impazienza la sua partecipazione al vertice Cop-27 per continuare ad affermare l'impegno del suo Paese amico negli sforzi per affrontare il cambiamento climatico e per assicurare a tutti noi, come leader mondiali, che affrontare il cambiamento climatico e superarne gli effetti rimangono una priorità internazionale assoluta nonostante le delicate circostanze politiche che il mondo si trova ad affrontare oggi", ha affermato Al Sisi nel messaggio alla Meloni, secondo quanto sottolineato da Radi. Il presidente egiziano ha aggiunto: “Sono fiducioso che l'amica Repubblica italiana possa svolgere un ruolo positivo e costruttivo durante la 27ma sessione della Conferenza Onu sui cambiamenti climatici”.(Cae)