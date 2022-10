Israele: Italia, Spagna, Germania e Francia lanciano appello per evitare escalation in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Spagna, Germania, Francia e Italia hanno lanciato un appello per evitare l'escalation di morti in Palestina e in Israele e hanno chiesto a "tutte le parti" di evitare "qualsiasi provocazione" per ridurre la tensione e ripristinare la calma, invitando Israele a rispettare i principi del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario. Un comunicato congiunto dei ministeri degli Esteri dei Paesi dei quattro governi rifletta la la preoccupazione dei governi per le tensioni che si stanno verificando nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est. Secondo le cifre fornite nella nota. almeno 120 palestinesi e 20 israeliani sono stati uccisi nel 2022, e il numero di feriti è ancora più alto, per cui hanno chiesto di evitare qualsiasi azione unilaterale per riportare la calma. "Il controllo della sicurezza palestinese nell'Area A deve essere facilitato e deve essere ristabilito un efficace coordinamento della sicurezza. La crescente violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata deve essere fermata e deve essere garantita la responsabilità delle autorità competenti", si legge nella dichiarazione. I quattro Paesi ribadiscono la loro convinzione che "solo risolvendo le questioni politiche e di sicurezza fondamentali si potrà garantire in modo permanente a israeliani e palestinesi una vita sicura e pacifica" (Spm)