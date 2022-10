Germania-Italia: Scholz si congratula con Meloni e ringrazia Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è congratulato con Giorgia Meloni per la nomina a presidente del Consiglio e ha ringraziato il suo predecessore, Mario Draghi, per “il buon partenariato tra Germania e Italia degli ultimi anni”. In un messaggio su Twitter, il capo del governo federale ha affermato: “Congratulazioni a Giorgia Meloni. Aspetto di continuare a collaborare strettamente con l'Italia nell'Ue, nella Nato e nel G7”. Scholz ha aggiunto: “Auguri e grazie a Mario Draghi per il buon partenariato tra Germania e Italia degli ultimi anni”. (Geb)