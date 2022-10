Business news: prenotazione alberghi online, autorità antitrust India sanziona Mmt-Go e Oyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per la competizione dell’India (Cci) ha imposto sanzioni alle società di prenotazione online Mmt-Go (MakeMyTrip e GoIbibo) per abuso di posizione dominante e accordi anticoncorrenziali con la catena alberghiera Oyo (Oravel Stays Limited). Lo riferisce un comunicato della Commissione. Le sanzioni pecuniarie ammontano a 2.234.800.000 rupie per Mmt-Go (circa 27 milioni di dollari) e 1.168.880.000 rupie (circa 14 milioni di dollari) per Oyo. Inoltre, Mmt-Go dovrà attuare “rimedi comportamentali”, modificando gli accordi nelle parti che implicano condizioni non eque per la concorrenza. L’autorità antitrust, spiega la nota, ha effettuato “un’analisi approfondita per la delimitazione del mercato di riferimento”, che in conclusione è stato delimitato come “mercato dei servizi di intermediazione online per la prenotazione di alberghi in India”, e ha altresì rilevato la posizione dominante nel periodo considerato, ovvero 2017-2020. Inoltre, è stato esaminato l’accordo commerciale con Oyo, da cui sono emerse implicazioni negative per catene concorrenti come FabHotels e Treebo. (Inn)