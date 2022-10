Business news: vice governatore Banca centrale Cina, promuoveremo crescita con "solido ambiente finanziario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) adotterà una politica monetaria prudente e creerà le condizioni per sostenere l'occupazione e la crescita economica. Lo ha dichiarato il vice governatore dell'istituto, Pan Gongsheng, in una conferenza stampa convocata a margine del ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista. La Banca centrale intende creare "un ambiente monetario e finanziario solido per promuovere la crescita economica, stabilizzare l'occupazione, i prezzi e la bilancia dei pagamenti internazionale", ha spiegato Pan, secondo cui l'istituto profonderà sforzi anche per mantenere stabile il tasso di cambio dello yuan. Nell'ultimo mese la valuta è stata protagonista di frequenti oscillazioni, culminate il 28 settembre con uno storico indebolimento rispetto al dollaro statunitense nei mercati offshore. Lo yuan ha superato per la prima volta quota 7,2 da quando è stato lanciato un sistema separato per scambiarlo al di fuori della Cina continentale, scivolando ai minimi storici contro il biglietto verde in oltre dieci anni. (Cip)