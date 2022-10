Ucraina: premier Shmyhal, abbiamo bisogno di difese antiaeree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha “soprattutto bisogno di difese antiaeree” dagli attacchi della Russia. È quanto affermato dal primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Shmyhal ha aggiunto che la Germania ha fornito al suo Paese il sistema per la difesa aerea Iris-T. Questo armamento è “in uso da una settimana e ha già salvato molte vite, soprattutto nell'area di Kiev”. Il primo ministro ucraino ha poi osservato: “Purtroppo, al momento, disponiamo soltanto di uno di questi sistemi e attendiamo con impazienza il prossimo carico di munizioni. Ovviamente anche al sistema successivo”. La Germania si è, infatti, impegnata a consegnare all'Ucraina quattro Iris-T. In merito alla fornitura del secondo di questi sistemi, Shmyhal ha auspicato che avvenga “a novembre” e ha sottolineato l'urgente bisogno delle munizioni. I razzi sono “in fase di produzione, ma ci servono ora”, ha proseguito il capo del governo di Kiev. Le forze russe lanciano, infatti, contro l'Ucraina “dai 20 ai 30 droni kamikaze di fabbricazione iraniana al giorno”, che sono “difficili da abbattere”. L'Ucraina chiede, quindi, ai propri partner la fornitura di dispositivi “jammer” in grado di contrastare questi droni. “Sappiamo chi li ha”, ha osservato al riguardo Shmyhal. (segue) (Geb)