Ucraina: premier Shmyhal, abbiamo bisogno di difese antiaeree (5)

- Il primo ministro ucraino è poi intervenuto sugli aiuti finanziari che l'ex repubblica sovietica ha ricevuto dalla comunità internazionale: “Riceviamo un enorme supporto dai nostri partner. Il numero uno è l'America, il numero due è l'Ue- La Germania è nel girone di testa, e soprattutto: gli 1,3 miliardi che abbiamo ricevuto dalla Germania non sono prestiti ma sovvenzioni. Siamo infinitamente grati per questo”. Sui tre miliardi di euro che l'Ucraina attende dall'Ue, ultima tranche di un aiuto da nove miliardi di euro, Shmyhal ha affermato che la questione è ancora oggetto di discussione, “perché la Germania crede che questo denaro non debba arrivare come prestito, ma come sovvenzione. Per noi la cosa più importante è che arrivi il prima possibile. Ne abbiamo bisogno per la sopravvivenza del nostro sistema finanziario. Che diventi un prestito o una sovvenzione è meno importante”. L'Ucraina ha, infatti, esaurito “tutte le possibilità di risparmio”, con il bilancio della difesa che rappresenta “il 60 per cento della spesa pubblica”. (segue) (Geb)