Ucraina-Italia: Kuleba, chiamata Tajani segno priorità del nuovo governo

- Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha espresso il suo apprezzamento per la chiamata del neo responsabile della Farnesina e vicepresidente del Consiglio italiano, Antonio Tajani. “Apprezzo che Antonio Tajani abbia tenuto con me la prima conversazione come nuovo ministro degli Esteri italiano. Un chiaro segnale delle priorità del nuovo governo. Gli ho augurato tutto il successo nel suo lavoro e ho sottolineato che la massima priorità dell'Ucraina ora è quella di ricevere rapidamente i sistemi di difesa aerea”, ha dichiarato Kuleba sul suo profilo Twitter.(Kiu)