Ucraina: G7, sostegno a sforzi Aiea per sicurezza nucleare presso la centrale di Zaporizhzhia

- I direttori generali della non proliferazione del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America e l'Alto rappresentante dell'Unione europea hanno emesso un comunicato congiunto in cui esprimono forte preoccupazione per le gravi minacce che il sequestro e la militarizzazione della Russia alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia (ZNPP) rappresenta per la sicurezza e la protezione di questa struttura nucleare, del suo personale e della regione. “Condanniamo il ripetuto rapimento da parte della Russia della dirigenza e del personale della ZNPP ucraina e denunciamo l'applicazione di altre forme di pressione sul restante personale ucraino. Queste azioni compromettono ulteriormente la sicurezza nucleare e la protezione della ZNPP impedendo al personale chiave di svolgere le loro funzioni indispensabili. Respingiamo fermamente questi atti sconsiderati, crudeli e pericolosi e chiediamo l'immediato rilascio delle persone detenute”, si legge nella nota. “Esortiamo la Russia a restituire immediatamente il pieno controllo della ZNPP al suo legittimo proprietario sovrano, l'Ucraina, a rimuovere tutto il personale russo dalla struttura e a fermare qualsiasi tentativo di porre incautamente e pericolosamente la ZNPP sotto l'amministrazione russa, che potrebbe mettere ulteriormente a repentaglio la sua sicurezza e operazioni sicure”, si legge ancora nel messaggio. (segue) (Com)