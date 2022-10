Governo: segretario Nato Stoltenberg si congratula con Meloni per incarico di premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è congratulato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’assunzione dell’incarico. “Congratulazioni per la sua nomina a primo ministro, Giorgia Meloni. L’Italia è un membro fondatore della Nato, impegnato nei legami transatlantici e con forti contributi alla nostra sicurezza in un mondo più pericoloso. Non vedo l’ora di lavorare insieme”, ha scritto Stoltenberg.(Beb)