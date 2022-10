Business news: Cina, negli ultimi dieci anni aumentati sforzi per sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ottimizzato la sua capacità di garantire la sicurezza alimentare negli ultimi dieci anni con una maggiore produzione cerealicola su base annua e lo stabile funzionamento del mercato. Lo ha dichiarato il direttore dell'Amministrazione statale dei cereali e delle riserve, Cong Liang, in un punto stampa convocato a margine del ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista cinese, in calendario a Pechino dal 16 al 22 ottobre. La produzione cerealicola nazionale è rimasta al di sopra delle 650 milioni di tonnellate per sette anni. "La sicurezza alimentare è una base importante per la sicurezza nazionale. Dal 18mo Congresso nazionale del Partito comunista, il Comitato centrale con al centro il compagno Xi Jinping ha reso il sostentamento di oltre un miliardo di persone una priorità nell'azione di governo. È stata proposta una nuova visione relativa alla sicurezza alimentare e stabilita una strategia relativa alla sicurezza alimentare nazionale. Tutte le località e i dipartimenti hanno lavorato con serietà, mentre gli agricoltori e i professionisti del settore hanno profuso sforzi considerevoli" per garantire la sicurezza alimentare, ha detto Cong. (Cip)