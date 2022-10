Iran-Germania: in 80.000 manifestano a Berlino a sostegno delle proteste contro il regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 80.000 persone hanno partecipato oggi a Berlino, capitale della Germania, alla manifestazione di solidarietà con le proteste in corso da oltre un mese in Iran contro la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale iraniana per aver indossato male il velo. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Die Welt”. Gli organizzatori, il collettivo Donne, vita, Libertà (Woman Life Freedom Collective) prevedevano inizialmente 50.000 partecipanti. All'inizio della manifestazione, migliaia di persone da molte parti d'Europa si sono radunate presso la Siegessaule (Colonna della Vittoria) di Berlino e l'area circostante. La polizia ha riferito di una marcia "prevalentemente senza problemi". I partecipanti hanno sventolato bandiere e issato cartelli contro il regime iraniano.(Geb)