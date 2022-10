Business news: Mizuho espande attività di investimento bancario negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo finanziario giapponese Mizuho Financial Group intende aumentare le proprie attività di investimento bancario negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" il presidente del gruppo, Masahiro Kihara, secondo cui Mizuho scorso opportunità di crescita negli Usa nonostante i rischi legati all'inflazione elevata e al forte aumento dei tassi di interesse in quel Paese. "Molte istituzioni finanziarie, specie quelle statunitensi, condividono l'opinione secondo cui gli Stati Uniti entreranno in recessione sin dal 2023", ha spiegato Kihara. "I consumatori e le aziende però sono finanziariamente solidi, e in pochi temono una recessione profonda come quella che ha seguito la crisi Lehman (del 2008), ha aggiunto il presidente di Mizuho. (Git)