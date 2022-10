Governo: dalla Niaf congratulazioni a Meloni, non vediamo l’ora di lavorare con esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Italian American Foundation (Niaf) si congratula con Giorgia Meloni per aver assunto l’incarico di presidente del Consiglio. Lo riferisce una nota. “Giorgia Meloni è personalmente riconosciuta dalla Niaf come una grande amica e sostenitrice della comunità italoamericana, e una fedele alleata degli Stati Uniti: come fondazione dedicata a fungere da ponte attraverso l’Atlantico, la Niaf non vede l’ora di lavorare con la presidente del Consiglio e il suo governo per rafforzare ulteriormente i già stretti legami culturali, economici e diplomatici che esistono tra Italia e Stati Uniti”, ha affermato il presidente della Niaf, Robert Carlucci. (Was)