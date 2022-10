Turismo: Grecia, ad agosto entrate per oltre 4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di agosto in Grecia è stato uno dei mesi migliori nella storia del turismo greco in termini di entrate. Lo rileva il quotidiano "Kathimerini", precisando che le entrate hanno superato in quel mese i 4 miliardi di euro. I dati provvisori della Banca centrale di Grecia hanno mostrato che è stato il secondo mese più redditizio di tutti i tempi. Secondo i dati, gli arrivi di viaggiatori non residenti in Grecia sono aumentati rispetto ad agosto dello scorso anno del 44 per cento, mentre le relative entrate sono aumentate del 28,1 per cento.(Gra)