Ucraina: premier Shmyhal, abbiamo bisogno di difese antiaeree (2)

- In merito agli aiuti per la popolazione, il primo ministro ucraino ha dichiarato: “Soprattutto, abbiamo bisogno di apparecchiature mobili per la generazione di elettricità e calore. Generatori, dispositivi per la generazione di calore e per l'approvvigionamento idrico”. Se, infatti, i reparti russi interrompono la fornitura di energia, “dobbiamo trovare nuovi modi per fornire acqua potabile”. Per tale motivo, sono necessari impianti per il trattamento delle acque. Intanto, dalla Germania l'Ucraina ha ricevuto 200 generatori, che ora vengono distribuiti ai comuni. Nell'ex repubblica sovietica, ha continuato Shmyhal, “sta diventando freddo e le persone hanno bisogno di elettricità e riscaldamento soltanto per sopravvivere”. Secondo il primo ministro ucraino, “in inverno, avremo bisogno di oltre diecimila generatori e centrali di riscaldamento mobili. (segue) (Geb)