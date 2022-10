Ucraina: premier Shmyhal, abbiamo bisogno di difese antiaeree (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolineato da Shmyhal, l'Ucraina avrà bisogno anche di importare elettricità e combustibili, qualora si verificasse “una diffusa mancanza di energia elettrica e riscaldamento” a causa degli attacchi russi. Mosca vuole, infatti, che gli ucraini possano “morire letteralmente di freddo” in quella che potrebbe diventare “una catastrofe umanitaria deliberatamente progettata, come l'Europa non vedeva dalla Seconda guerra mondiale”. Con riguardo ai connazionali che hanno lasciato il Paese, Shmyhal ha affermato che, dall'inizio della guerra, sono stati “più di otto milioni”, mentre “oltre sette milioni” sono tornati. I sondaggi mostrano che “l'85 per cento” dei profughi vuole rientrare in patria. Pertanto, ha evidenziato il capo del governo di Kiev, “intendiamop creare le condizioni adatte per queste persone il più rapidamente possibile”. Questo è uno dei motivi per cui la ricostruzione dell'Ucraina è “una questione molto urgente”. (segue) (Geb)