Ucraina: premier Shmyhal, abbiamo bisogno di difese antiaeree (6)

- Allo stesso tempo, la maggior parte degli aiuti finanziari internazionali viene impiegata “per soddisfare i bisogni sociali delle persone e per la ricostruzione”. In questa condizione, ha avvertito Shmyhal, “può avere conseguenze disastrose qualsiasi ulteriore ritardo” nell'invio dei tre miliardi di euro all'Ucraina da parte dell'Ue. Il rischio è l'impossibilità per il governo di Kiev di pagare stipendi e pensioni, con la stabilità finanziaria che per l'Ucraina è “importante quanto la sicurezza militare o la fornitura di munizioni”. Shmyal ha poi ringraziato “vivamente” il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e la presidente della Commissione europea per l'invito alla conferenza di Berlino sulla ricostruzione dell'Ucraina, in programma per il 25 ottobre. Al riguardo, il primi ministro ucraino ha sottolineato: “Questa non è una conferenza di donatori, non vogliamo raccogliere donazioni. A Berlino, vogliamo calcolare a fondo insieme come ricostruire l'Ucraina passo dopo passo. È intesa come una conferenza di esperti in modo che i professionisti del mondo possano valutare i nostri piani in base alla loro esperienza e segnalare eventuali carenze”. (Geb)