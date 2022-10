Ucraina: G7, sostegno a sforzi Aiea per sicurezza nucleare presso la centrale di Zaporizhzhia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non riconosceremo mai i tentativi di annessione illegale da parte della Federazione Russa delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya e Kherson e condanniamo fermamente il controllo russo degli impianti nucleari all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina. Qualsiasi tentativo di annessione di questo tipo è nullo e non ha alcun effetto legale. Riaffermiamo la piena sovranità dell'Ucraina su tutto il suo territorio, compreso questo impianto nucleare. La ZNPP e l'elettricità che produce appartengono all'Ucraina e sottolineiamo che i tentativi della Russia di scollegare l'impianto dalla rete elettrica ucraina sarebbero inaccettabili. Sottolineiamo con forza che la ZNPP non dovrebbe essere utilizzata per attività militari o per lo stoccaggio di materiale”, precisano i firmatari. “Riaffermiamo l'importanza dei sette pilastri della sicurezza nucleare, come sottolineato dal direttore generale dell'Aiea, e riconosciamo la sua particolare urgenza per le centrali nucleari ucraine. Sosteniamo gli sforzi dell'Aiea per facilitare l'attuazione di questi pilastri e sostenere la sicurezza degli impianti nucleari ucraini, nel pieno rispetto della sovranità ucraina. Accogliamo con favore il lavoro del direttore generale per garantire la sicurezza della ZNPP. Riaffermiamo il nostro sostegno alla risoluzione GOV/2022/58 adottata il 15 settembre dal Consiglio dei governatori dell'Aiea”, conclude il comunicato. (Com)