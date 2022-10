Turchia: Erdogan propone referendum per regolare utilizzo del velo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sull'uso del velo si è acceso di recente in Turchia in vista delle elezioni presidenziali e legislative previste per il 2023 con l’opposizione, storicamente laica, guidata da Kilicdaruglu che, per tentare di raccogliere voti nel bacino musulmano conservatore dominato dalla formazione politica di Erdogan, il Partito giustizia e sviluppo (Akp), si è fatto portavoce di una legge per tutelare il diritto delle donne a indossare il velo. A maggioranza musulmana, la Turchia è un Paese laico come voluto dal suo fondatore Mustafa Kemal Ataturk. Fino al 2013 alle donne era vietato indossare il velo negli uffici pubblici, nelle scuole e nelle università. Le restrizioni sull'indossare il velo erano state revocate proprio dal governo Erdogan. A differenza degli anni '90, quando l'argomento suscitava un acceso dibattito, nessun movimento politico oggi ne propone il divieto in Turchia. "Abbiamo commesso degli errori in passato sul velo. E' ora di lasciarci questa domanda alle spalle e smetterla di lasciarla appesa sulle labbra dei politici", ha affermato a inizio ottobre Kilicdaroglu durante un comizio. (segue) (Res)