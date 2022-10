Medio Oriente: giovane israeliano accoltellato a Gerusalemme est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane israeliano è stato accoltellato e gravemente ferito oggi pomeriggio in quello che la polizia ha definito “un attacco terroristico” a Gerusalemme est. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Il presunto aggressore è stato colpito da un colpo di arma da fuoco esploso da un agente dopo un breve inseguimento. La persona aggredita è un israeliano ultra-ortodosso di circa 20 anni e sarebbe stato accoltellato alla schiena in un parco di Sheshet HaYamim street, vicino al quartiere a maggioranza araba di Shuafat. In un episodio separato, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso un palestinese di 32 anni che non si era fermato a un posto di blocco situato a sud-est della città palestinese di Qalqilyah, in Cisgiordania.(Res)