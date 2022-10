Governo: Figec Cisal, buon lavoro ad esecutivo, guardiamo con fiducia a colleghi giornalisti in squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

La Federazione italiana giornalismo editoria comunicazione (Figec), federata Cisal, augura proficuo lavoro alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e alla squadra dei ministri indicati per i rispettivi dicasteri. Il sindacato dei giornalisti e degli operatori dell'informazione, della comunicazione, dei media, dell'editoria, dell'arte e della cultura sottolinea che "il momento è complicato e le sfide – davvero impegnative – riguardano le emergenze italiane e quelle internazionali. Proprio nelle difficoltà occorre aumentare il livello di coraggio e determinazione: qualità – né l'una né l'altra – che, in questi mesi, non sono mancate ma che, in futuro, saranno ancora di più indispensabili". "I giornalisti - ricorda la Figec Cisal - stanno vivendo una stagione persino troppo lunga di stagnazione e guardano con fiducia ai colleghi che fanno parte della composizione ministeriale: dai 'professionisti' Giorgia Meloni, Eugenia Maria Roccella, Matteo Salvini, Gennaro Sangiuliano, Antonio Tajani e Adolfo Urso, ai 'pubblicisti' Nello Musumeci e Andrea Abodi". "Ma con il nostro istituto di previdenza, Inpgi, transitato da una gestione autonoma all'Inps - conclude -, avranno necessità di confrontarsi opportunamente con il ministro del lavoro Marina Calderone e con quello dell'economia Giancarlo Giorgetti, oltre che con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in materia di riforma dell'ordinamento professionale".