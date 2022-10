Ucraina: Scholz, no a passi avventati nella guerra, no a conflitto diretto Russia-Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha messo in guardia dal compiere passi avventati nella guerra tra Russia e Ucraina. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, il capo del governo federale ha affermato di non presumere che il conflitto diventerà una guerra mondiale, ma questo pericolo non deve essere perso di vista. “Non ci deve essere alcun conflitto diretto tra la Russia e la Nato”, ha evidenziato Scholz, aggiungendo di concordare su questo con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Allo stesso tempo, l'Ucraina deve essere appoggiata al meglio delle capacità. Al riguardo, il cancelliere ha ricordato che, dopo gli Usa, la Germania è tra i più decisi sostenitori del Paese aggredito dalla Russia, sul piano finanziario, umanitario e militare. (Geb)