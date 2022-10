Governo: Usa, le congratulazioni di Blinken a Meloni e Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si è congratulato con Giorgia Meloni e Antonio Tajani, nuova presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri del governo italiano. "Vogliamo portare avanti il nostro eccellente rapporto con l'Italia, per affrontare le sfide globali, aiutare l'Ucraina e rinforzare l'alleanza transatlantica", ha scritto Blinken in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Was)