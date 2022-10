Israele-Italia: premier israeliano Lapid si congratula con Meloni e Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dello Stato di Israele, Yair Lapid, ha espresso le sue congratulazioni a Giorgia Meloni per la nomina alla presidenza del Consiglio dei ministri del nuovo governo italiano e neo ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. In un messaggio sul suo profilo Twitter, il primo ministro israeliano ha dichiarato: “Congratulazioni a Giorgia Meloni per l'insediamento del nuovo governo in Italia. Non vedo l'ora di lavorare insieme per rafforzare i rapporti tra Gerusalemme e Roma così come nell'arena internazionale, nelle organizzazioni internazionali e in tutto ciò che riguarda la lotta all'antisemitismo, in Europa e in Medio Oriente. Mi congratulo anche con il Ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, fedele e vecchio amico dello Stato di Israele”.(Res)