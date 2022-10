Ucraina: premier Shmyhal, abbiamo bisogno di difese antiaeree (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla fornitura di armi in grado di colpire il territorio russo, Shmyhal ha dichiarato: “Soprattutto, l'Ucraina ha bisogno di equipaggiamento per proteggere la sua gente. Non stiamo parlando di attacchi contro la Russia. Si tratta di difesa sul nostro territorio. Difendiamo la nostra integrità territoriale entro i confini del 1991”. Sul tema, il primo ministro ucraino ha sottolineato: “Vogliamo liberare tutto il nostro territorio entro le frontiere internazionalmente riconosciute”. Shmyhal ha poi affermato che dovrebbe essere sviluppato un meccanismo per confiscare i beni russi all'estero, investendoli nella ricostruzione dell'Ucraina. All'inizio, tale soluzione colpirebbe la Russia, ma “in seguito potrebbe diventare la pietra angolare di un futuro sistema di sicurezza globale”. Per il primo ministro ucraino, “in futuro, ogni dittatore dovrebbe sapere che è responsabile di un'aggressione con il proprio patrimonio”. Shmyhal ha continuato: “Dovremmo lavorare tutti insieme per trovare una formula per tali confische, che ogni Paese possa poi introdurre nella propria legislazione”. Pertanto, ogni Stato dovrebbe “confiscare tutti i beni statali russi alla sua portata, fino a quando la Russia non sarà disposta a versare riparazioni o risarcimenti” all'Ucraina. I confiscati potrebbero quindi essere venduti, con beneficio anche dei “Paesi europei che soffrono il peso della crisi migratoria”. (segue) (Geb)