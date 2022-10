© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La neo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina rispondendo su Twitter agli auguri estesi dal capo dello Stato ucraino, Volodymyr Zelensky. “L'Italia è e sarà sempre dalla parte del coraggioso popolo ucraino che lotta per la sua libertà e per una giusta pace. Non siete soli", ha affermato Meloni.(Res)