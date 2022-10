© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per le sue congratulazioni. Stati Uniti e Italia sono uniti da una profonda amicizia e dalla partnership transatlantica, fondata su valori comuni. Non vedo l'ora di rafforzarli ulteriormente, battendoci insieme per la libertà e la sicurezza internazionale". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. (Rin)