Turchia: Erdogan propone referendum per regolare utilizzo del velo (3)

- Di fronte a questo tentativo di recuperare i voti dei conservatori, Erdogan ha reagito all'inizio di ottobre invitando il suo avversario a fare una modifica costituzionale su questo argomento. "C'è discriminazione contro le donne velate o non velati nel servizio pubblico? Nelle scuole? No. Ci siamo riusciti", ha dichiarato oggi Erdogan. "Presto manderemo in parlamento l'emendamento alla costituzione. Ma se ciò non potrà essere risolto in parlamento, lo presenteremo al popolo”, ha aggiunto il presidente turco. (Res)