Roma: Sant'Egidio, al via domani pomeriggio l'incontro internazionale "il grido della Pace"

- Si apre domani pomeriggio l’Incontro internazionale “Il grido della pace – Religioni e cultura in dialogo”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, che vedrà per tre giorni a Roma la partecipazione delle grandi religioni mondiali insieme a rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni, provenienti da oltre 40 Paesi del mondo. "Il 23 ottobre, a partire dalle 17 - si legge nella nota della comunità di Sant'Egidio -, il Convention Center La Nuvola ospiterà l’assemblea inaugurale, con la partecipazione del Capo dello Stato Sergio Mattarella, del presidente francese Emmanuel Macron, del fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi e del presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, insieme al rabbino capo di Francia, Haim Korsia e il segretario generale della Muslim World League, Abdul Karim Al-Issa. Sarà ascoltata anche la testimonianza dell’ucraina Olga Makar". Tante le personalità di rilievo, che interverranno nei 14 forum previsti lungo tutto il 24 ottobre e la mattina del 25, sempre a La Nuvola, prima di unirsi nel pomeriggio della stessa giornata a Papa Francesco nella Preghiera per la Pace delle religioni al Colosseo. "Numerose le iscrizioni pervenute da diversi paesi europei per la partecipazione in presenza e migliaia quelle di chi seguirà online da tutti i continenti. Il live streaming degli eventi sarà sul sito web della Comunità di Sant'Egidio, accompagnato dalle dirette di alcune emittenti tv per l’inaugurazione e la cerimonia finale". (Com)