Iran: proseguono manifestazioni e scioperi in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Operai e commercianti si uniscono alle proteste dei giovani iraniani in corso dallo scorso 17 settembre a seguito della morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta il 16 settembre a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale per aver indossato male il velo. Nei giorni scorsi gruppi di attivisti avevano lanciato appelli per organizzare manifestazioni nella giornata di oggi, primo giorno della settimana secondo il calendario iraniano. Il gruppo di avvisti noto come “1500tasvir” e l’Ong per i diritti Hengaw, con sede in Norvegia, manifestazioni e scioperi sono stati organizzati nelle città di Sanandaj, Bukan, Saqez e Marivan. Manifestazioni sono state organizzate dagli studenti dell’Università Shahid Beheshti di Teheran. Scioperi anche a Tabriz, capitale della provincia dell’Azerbaigian orientale, dove un gruppo di lavoratori si è radunato davanti alla fabbrica di dolciumi Aidin. Nelle scorse settimane, alle proteste organizzate dai giovani, si sono aggiunti anche gli scioperi dei lavoratori dei settori dell’industria, tra cui quella petrolifera, e degli insegnanti. Da più di dieci giorni, gli scioperi si stanno diffondendo nei settori petrolifero, del gas e petrolchimico nell'Iran meridionale, tra cui il centro di raffinazione di Abadan (il più importante del Paese). (segue) (Res)