Iran: proseguono manifestazioni e scioperi in tutto il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, una imponente manifestazione è avvenuta nella città di Zahedan, nella provincia del Sistan e Baluchistan, nel sudest dell'Iran, dove la popolazione di etnia baluci è scesa in piazza per ricordare le 96 vittime degli scontri con le forze di sicurezza iraniane avvenuti il 30 settembre in quello che è ricordato come “il venerdì di sangue”. Come confermato anche dai media ufficiali iraniani, nella città sono avvenuti anche scontri tra manifestanti e forze di sicurezza. La manifestazione a Zahedan è esplosa dopo la preghiera del venerdì quando la gente è scesa in piazza cantando slogan "Da Zahedan a Teheran, sacrifico la mia vita per l'Iran" e "Morte al dittatore", in riferimento alla guida suprema iraniana ayatollah Ali Khamenei. Secondo quanto riferito all’agenzia di stampa “Irna” dal capo della polizia provinciale Ahmad Taheri, le forze di sicurezza hanno arrestato almeno 57 “rivoltosi” dopo che i manifestanti hanno scagliato pietre contro gli automobilisti e danneggiato banche e altre proprietà private. (segue) (Res)