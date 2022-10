Governo: Pellecchia, (Fit-Cisl), su trasporti e infrastrutture subito percorso con parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'augurare il buon lavoro al nuovo Governo e alla premier Meloni il Segretario generale Fit-Cisl Salvatore Pellecchia auspica anche "che prosegua e si rafforzi la collaborazione fattiva - scrive in una nota il sindacalista - tra Istituzioni e parti sociali, per una azione maggiormente incisiva ed efficace di coesione che rilanci e valorizzi l'intero sistema della mobilità e delle infrastrutture del nostro Paese. Vi sono delle questioni da affrontare prioritariamente, come quelle che interessano il trasporto pubblico locale e il trasporto aereo, mentre per il trasporto marittimo e la portualità, il trasporto ferroviario, la viabilità, la logistica e i servizi ambientali, va ripreso il confronto quanto prima. Inoltre – sottolinea Pellecchia – è fondamentale recuperare i gap infrastrutturali del Paese rispettando le priorità di intervento stabilite dal Pnrr e dai vari programmi di investimento per adeguare le opere vetuste senza inficiare le esigenze di mobilità di merci e persone". (segue) (Com)