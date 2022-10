Autonomia: Fontana, subito a lavoro con ministro Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi ricorre l’anniversario del referendum sull’autonomia e, proprio questa mattina, Roberto Calderoli ha giurato come ministro per gli affari regionali e le autonomie. Negli ultimi 5 anni sono stati fatti tanti passi avanti e qualche passo indietro. Ora, con Roberto, cioè la persona che più conosce regolamenti, diritto e riforme, è il momento decisivo per realizzare l’autonomia. Entro l’estate potremmo portare la Legge definitiva all’approvazione del Parlamento”. Lo annuncia su Facebook il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. “I lombardi con il referendum del 2017 si sono espressi chiaramente. L’autonomia differenziata è necessaria a tutto il Paese, ora più che mai, per dare nuovo slancio all’amministrazione pubblica e ai nostri territori. Subito al lavoro con il ministro Calderoli”, conclude Fontana. (Com)