Roma: con un muletto frattura gamba a 28enne, uomo denunciato per lesioni stradali

- Con un muletto ha fratturato la gamba ad un vicino di casa. Quanto accaduto ieri sera in via Ulassai nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, sembra rientrare in un contesto di incidente stradale tanto che i carabinieri intervenuti, hanno denunciato il 51enne alla guida del mezzo, per lesioni personali stradali gravissime. Pare infatti che l’uomo si fosse prestato per aiutare i vicini di casa, una famiglia rom della zona, a sollevare fin sopra il piano rialzato, tramite il muletto, alcuni recipienti contenenti acqua. Nel corso della manovra, il 51enne era assistito dal 28enne che gli aveva chiesto il favore ma, una manovra improvvisa, ha fatto si che il mezzo quasi tranciasse la gamba del giovane. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e il 28enne è stato elitrasportato al San Camillo in codice rosso per la frattura scomposta all’arto.(Rer)